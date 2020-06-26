Минфин России внесет кандидатуру первого заместителя генерального директора, директора по стратегическому развитию АО «Почта России» для назначения на должность председателя правления Евразийского банка развития. Такое распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Вопрос об избрании председателя правления ЕАБР запланирован к рассмотрению в ходе предстоящего заседания совета банка. Оно намечено на 30 июня.

Евразийский банк развития — международная финансовая организация, созданная в 2006 году Россией и Казахстаном. Позже к соглашению присоединились Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

Совет ЕАБР является высшим органом управления банка. Он принимает решения по таким ключевым вопросам, как вхождение новых участников, увеличение или уменьшение уставного капитала, назначение и освобождение от должности председателя правления по представлению учредителей.

Полномочия избранного председателя правления банка действуют четыре года.



Агентство ТАСС в пятницу сообщило со ссылкой на свои источники, что глава ЕАБР Андрей Бельянинов 29 июня покидает банк.