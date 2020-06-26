Единовременные выплаты в 10 тыс. рублей для семей с детьми в возрасте до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто уже получил финансовую помощь в июне. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трех лет или единовременную выплату на детей в возрасте от трех до 16 лет, не придется заново подавать заявление. Деньги им будут перечислены на основании данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда.

Те родители, которые еще не успели оформить пособия, должны будут подать заявление до 1 октября. Они получат выплаты за июнь и июль единой суммой.

Президент: россияне в июле получат еще по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет Он отметил, что мера коснется семей, где воспитываются порядка 28 млн детей.

Поддержать родителей с детьми распорядился президент России Владимир Путин. Он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Для семей с детьми в возрасте от трех до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тыс. рублей.

В обращении к гражданам 23 июня глава государства анонсировал вторую выплату пособий в размере 10 тыс. рублей. Такую финансовую помощь получат все семьи с детьми в возрасте до 16 лет.



Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 25 июня сообщил, что на эти цели будет направлено более 270 млрд рублей.