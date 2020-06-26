Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших председателя правления и руководителя кредитного департамента банка «Единственный». Об этом накануне сообщили в Генпрокуратуре, уточнив, что фигуранты обвиняются по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»).

«По версии следствия, злоумышленники, занимая указанные должности, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, в период с 2013 года по 2015 год с помощью поддельных документов выдали подконтрольным коммерческим организациям заведомо невозвратные кредиты. При этом юридические лица реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли», — говорится в релизе.

Уточняется, что таким способом обвиняемым удалось похитить у банка более 1,2 млрд рублей.

Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Один из соучастников преступления в настоящее время осужден, указано в сообщении Генпрокуратуры.



Банк «Единственный» остался без лицензии в апреле 2015 года. В октябре 2018-го сообщалось о задержании троих экс-руководителей банка «Единственный» по делу о растрате. Были задержаны бывшие председатель правления Никита Шестаков, его первый заместитель Павел Сычев и директор кредитного департамента Станислав Ялымов. В апреле этого года Павел Сычев был приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.