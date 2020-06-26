Рейтинговое агентство Moody's Investors Service поместило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги банка «Московское Ипотечное Агентство». Долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте находятся у банка на уровне «Ba3» (ранее по ним был «стабильный» прогноз), базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности — на уровне «b1»; полный список действующих рейтингов банка, в отношении которых было предпринято рейтинговое действие, приводится в релизе агентства.

Помещение рейтингов банка на пересмотр с возможностью понижения аналитики объясняют его планируемым слиянием с самарским КБ «Солидарность» (у последнего нет рейтингов Moody's) вслед за покупкой 100% акций столичного банка контролирующим акционером «Солидарности» — АО «Зарубежэнергопроект». Уточним, что на сайте Банка России пока приводится информация на 15 января 2020 года, согласно которой владельцем 100% акций банка «МИА» выступает АО «Центральная топливная компания», в свою очередь принадлежащее Москве в лице департамента городского имущества.

Начался процесс присоединения банка «Московское Ипотечное Агентство» к КБ «Солидарность» Решения о реорганизации приняли 15 июня единственный акционер КБ «Солидарность» и единственный акционер «КБ «МИА».

Как пишут аналитики, смена собственника и грядущее слияние создадут неопределенность относительно вероятности поддержки банка «МИА» и объединенного банка со стороны города Москвы, в то время как кредитный профиль объединенного банка на самостоятельной основе, скорее всего, будет слабее профиля банка «МИА» с учетом низких финансовых показателей «Солидарности» и его нахождения на санации.

В сообщении в числе прочего указано, что активы «Солидарности» почти вдвое превышают активы банка «МИА», но у самарского банка, в отличие от московского, низкий запас капитала. При этом эксперты полагают, что отрицательное влияние характеристик «Солидарности» на капитал и прибыльность банка «МИА» будет частично компенсироваться улучшением профиля фондирования.



Основной причиной рейтингового действия является неопределенность относительно стратегии банка после слияния, следует из сообщения Moody's: эти изменения несут риски для непрерывности реализации бизнес-модели банка «МИА», сильно зависящего от программ столичного правительства, в частности социальных жилищных программ и, с недавнего времени, программ поддержки столичных экспортно ориентированных предприятий.