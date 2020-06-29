Минэкономразвития подготовило отрицательный отзыв на законопроект Минкомсвязи о предоставлении бесплатного доступа к социально значимым ресурсам. Министерство считает, что реализация текущей версии проекта закона может повлечь дополнительные расходы операторов и замедлить темпы развития инфраструктуры связи, говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект, согласно которому бесплатный доступ к ряду интернет-ресурсов в рамках проекта «Доступный Интернет» смогут получить граждане РФ, зарегистрированные на портале госуслуг, был размещен в конце марта. Согласно проекту, качество доступа к сайтам и приложениям, список которых будет определен позднее, должно быть одинаковым, вне зависимости от баланса на счету абонента, но при условии действующего договора с оператором связи об оказании услуг. В пояснительной записке к проекту отмечается, что его реализация не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов иных уровней.

Минэкономразвития приводит оценки, согласно которым доходы от услуг передачи данных населению, учитываемые в категории «документальная электросвязь», составили за 2019 год почти 500 млрд рублей, однако в случае принятия закона доходы могут быть существенно снижены, а себестоимость услуг останется на прежнем уровне. Учитывая, что сайты, которые сейчас включены в «белый список» проводимого Минкомсвязью эксперимента, генерируют 35% трафика, выпадающие доходы операторов связи могут быть оценены в 160 млрд рублей ежегодно.

«Таким образом, предлагаемое регулирование может быть сопряжено с рисками увеличения стоимости услуг связи или замедления темпов развития инфраструктуры связи. На основании изложенного разработчику представляется необходимым рассчитать объем затрат субъектов предпринимательской деятельности и/или расходов бюджетов бюджетной системы РФ, а также доработать пояснительные материалы. Также отмечаем возможность сокращения затрат на реализацию предлагаемого регулирования, например, с использованием ограничения скорости доступа в Интернет для использования информационных ресурсов из реестра по аналогии с экспериментом», — добавляют в министерстве.

Минэкономразвития концептуально поддержало проект о значимых сайтах Однако у ведомства остались вопросы к актуальной редакции закона.

По мнению Минэкономразвития, законопроект необходимо уточнить в части формулировок, в частности определить критерии отнесения интернет-сервисов к социально значимым. Ведомство отмечает, что в эксперименте, который сейчас проводит Минкомсвязь, участвуют сайты, которые отнесены к востребованным населением, а не к социально значимым. То есть при создании «белого списка» сайтов, что подразумевается законопроектом, необходимо руководствоваться не востребованностью, а социальной значимостью того или иного ресурса, предупреждают в Минэкономразвития. По мнению министерства, ни проект акта, ни пояснительные материалы не содержат детального описания концепции предлагаемого регулирования, что не позволяет в полной мере оценить эффективность выбранного разработчиком способа регулирования. Таким образом, учитывая изложенное, проект акта не может быть поддержан в представленной редакции, отмечается в материалах.