Российские фондовые индексы по итогам торгов понедельника изменились разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,22% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 767,95 пункта. При этом индекс РТС просел на 0,56% — до отметки 1 239,81 пункта.

Акции «Газпрома» подорожали на 2,4%, «АЛРОСы» — на 1,74%, «Яндекса» — на 1,25%, Сбербанка — на 1,11%, ВТБ — на 0,77%, МТС — на 0,63%. Котировки бумаг «Норильского никеля» снизились на 3%, Московской биржи и «Тинькофф» — на 0,29%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,22%.



Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова обращает внимание на улучшение настроения на мировых биржах благодаря ослаблению страхов в отношении коронавирусных рисков. «Ситуация в целом, однако, далека от стабильной, — отмечает она. — Вторник будет богат на интересные макроэкономические данные. В частности, чикагский индекс деловой активности и индекс потребительского доверия в США, по средним прогнозам, вырастут и при прочих равных могут поддержать сегодняшние покупки, так же как и данные по деловой активности в КНР».

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова уточняет, что «индекс РТС снижается за счет курсовой качки».