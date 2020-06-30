Премьер-министр Михаил Мишустин поручил актуализировать перечень приоритетных профессий рабочих и служащих, сформированный ранее Министерством труда и социального развития РФ.

На совещании по ситуации в сфере занятости глава Минпросвещения Сергей Кравцов напомнил, что этот перечень был сформирован в 2014 году, и за это время отдельные профессии утратили актуальность. В то же время выросла востребованность ряда профессий, ранее не входивших в перечень, в том числе в сфере медицины, информационных технологий, микроэлектроники, роботизации и др. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поддержал коллегу, отметив, что его ведомство готовит предложения по изменению упомянутого перечня.

«Тогда я просил бы [главу Минтруда] Антона Котякова совместно с Минпросвещения и Минобрнауки внести изменения в перечень приоритетных профессий, формируемый Министерством труда с учетом нынешней ситуации, которая серьезно изменилась», — заявил Мишустин.

Он отметил, что Пенсионный фонд может предоставить министерству «выборку по трудоустройству выпускников в разрезе вузов и колледжей, а также по смене ими работы в течение первых 6—12 месяцев».

«Мне кажется, такая информация позволит более детально отслеживать востребованность тех или иных образовательных организаций. Такое поручение тоже дадим, чтобы это было сформулировано», — добавил глава Кабмина.