Банк ДОМ.РФ увеличил размер кредитования в рамках льготной ипотеки на новостройки, сообщает пресс-служба кредитной организации. Максимальная сумма ипотеки для жителей Москвы и Санкт-Петербурга увеличена с 8 млн до 12 млн рублей, для жителей других регионов — с 3 млн до 6 млн рублей.



«Оформить кредит в банке можно по ставке от 6,1%, процентная ставка снижается на 0,4 процентного пункта для заемщиков, подтверждающих доходы и занятость выпиской из Пенсионного фонда РФ. Это не только выгодно, но и удобно — заказать выписку можно через сотрудника банка, и она заменяет трудовую книжку, справку 2-НДФЛ и другие», — говорится в релизе.

Банк ДОМ.РФ начал выдавать льготную ипотеку в апреле 2020 года. По состоянию на конец июня по программе принято 14,5 тыс. заявок от потенциальных заемщиков на сумму, превышающую 42 млрд рублей. На данный момент более половины из них уже одобрены. Наибольшее количество заявок поступило из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского края, Свердловской и Ростовской областей.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.