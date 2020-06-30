Севергазбанк с 30 июня снижает процентные ставки по нескольким ипотечным программам. Снижение составляет до 0,51 процентного пункта в зависимости от вида программы, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков доступно по ставке 7,99% годовых. Вторичное жилье можно приобрести, взяв ипотеку по ставке 8,35% годовых. Ипотечная программа с минимальным набором документов заемщика (два документа) предусматривает ставку 9,35% годовых. Военной ипотекой можно воспользоваться по ставке 8% годовых, при этом сумма кредита по данной программе увеличена до 3 226 000 рублей», — говорится в релизе.

Также в Севергазбанке действует программа льготной ипотеки с господдержкой на квартиры в строящихся домах по ставке 6,3% годовых. В рамках госпрограммы «Семейная ипотека» для семей, в которых с 2018 по 2022 год родился второй и/или последующий ребенок, ставка в банке составляет 4,85% годовых.