• Банки нашли новый способ стимулировать кредитование в магазинах в период пандемии и падения доходов покупателей. Почта Банк первым начал активно внедрять схему, по которой в первые месяцы действия кредита можно вносить минимальный платеж, выплачивая только проценты по займу без основного долга. О планах предоставлять отсрочку платежа в первые месяцы с даты выдачи также сообщил ОТП Банк. Другие игроки рынка POS-кредитования пока к инициативе относятся с опаской, но признают, что схема может «выстрелить» во время кризиса.

• Социальные сети уже давно превратились из места, где следят за жизнью одноклассников, в полноценное средство коммуникации. Сегодня пообщаться в соцсетях можно не только с людьми, но и с компаниями. Даже у самых крупных банков и госструктур есть страничка на Facebook и во «ВКонтакте», где можно ознакомиться с актуальной информацией и написать сообщение напрямую в организацию. Аналитики Банки.ру рассмотрели, какие из крупнейших банков больше всего представлены в соцсетях, у кого из них самая вовлеченная аудитория и куда лучше написать, чтобы быстрее получить ответ на свой вопрос.

• Граждане на специализированных форумах стали жаловаться, что вместо кредитных каникул, которые появились в России в апреле в виде поддержки населения во время пандемии (106-ФЗ), им предоставили реструктуризацию на условиях банков. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на клиентов крупнейших кредитных организаций. Граждане узнавали об этом лишь в момент подписания дополнительного соглашения. В ЦБ заявили, что нельзя исключать некорректной консультации по вопросу каникул по телефону, поэтому необходимо руководствоваться письменным подтверждением условий. Например, проектом нового графика, дополнительного соглашения к договору.

• Более половины популярных интернет-ресурсов не позволяют удалить свой аккаунт простым нажатием кнопки. Об этом говорится в исследовании компании Digital Security. Так, удаление нажатием на кнопку и подтверждением, например с помощью кода из СМС, доступно только на 25 ресурсах (46% из числа проверенных), еще шесть порталов (11%) тщательно скрывают этот функционал, 18 из анализируемых сайтов (33%) предоставляют возможность удалить персональную информацию только через техподдержку, некоторые из них обязывают направить письменный запрос или его скан. На оставшихся пяти ресурсах (9%) удалить аккаунт не получилось, сообщается в исследовании.