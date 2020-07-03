• В России будет введен тотальный контроль за операциями юридических лиц с наличными, если Госдума примет законопроект с поправками к антиотмывочному закону, которые формально направлены на снижение нагрузки по обязательному контролю, пишут СМИ. В текущей версии закона на банки возложена обязанность сообщать об операциях с денежными средствами на сумму 600 тыс. рублей и более, если они не обусловлены характером хозяйственной деятельности. В законопроекте упоминание «хозяйственной деятельности» исчезло, под контроль попадают любые операции юридических лиц с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей. Но именно к хозяйственной деятельности относится большинство операций юрлиц с наличными.

• На рынке микрозаймов активизировались псевдоброкеры. Они работают как рекламные агенты, предоставляя услуги по подбору займов, и за сутки способны привлечь более 1 тыс. клиентов. Стоимость подписки обычно публикуется в неочевидном месте, в результате клиент, сам того не ожидая, теряет еженедельно сотни рублей. При этом до МФО заявки зачастую просто не доходят. О попытках получить заем они узнают из жалоб клиентов, которые часто путают саму МФО и брокера, маскирующегося под известные бренды.

• Президент России Владимир Путин отметил важность поддержки россиян в условиях снижения уровня доходов. «Самое главное — повышать уровень доходов российских семей», — сказал глава государства. Между тем более 60% россиян ожидают ухудшения своего семейного благосостояния в течение 2020 года, свидетельствуют результаты исследования РАНХиГС. По данным «Ромир», в среднем российской семье из трех человек, в которой двое работают, для «нормальной жизни» нужно 85,7 тыс. рублей в месяц, что на 7,7 тыс. рублей, или 9,9%, больше, чем годом ранее.

• Портал Банки.ру разработал новые стикеры для банков и страховых компаний, лидирующих в «Народном рейтинге». Теперь на стикере размещается QR-код, с помощью которого можно сразу перейти в раздел «Народный рейтинг» на сайте Банки.ру, почитать отзывы действующих клиентов и на месте принять решение об оформлении какого-либо продукта или услуги. Форма самого стикера также изменилась с круглой на прямоугольную.