В период карантина интерес молодых людей в возрасте 25—35 лет к программам накопительного страхования жизни (НСЖ) с онлайн-оформлением вырос в 1,5 раза. Об этом Банки.ру сообщил член правления компании «Ренессанс Жизнь» Сергей Фаизов.

Он отметил, что наибольшей популярностью продукт пользуется в городах-миллионниках, среди них лидируют Москва и Санкт-Петербург. В целом рост активности наблюдается среди жителей городов с населением от 2 млн человек.

Накопительное страхование жизни — это пока не самый распространенный на рынке финансовый продукт. С одной стороны, это классическая страховка: если с клиентом произойдет беда, то страховщик выплатит страховку. С другой — это возможность накопить крупную сумму. Срок действия договора достаточно длинный, от пяти лет, а по его окончании страховая компания возвращает все внесенные деньги и доход. Например, по программе накопительного страхования жизни «Ценный актив» компании «Ренессанс Жизнь» доходность может достигать 15% годовых.

Подробнее о накопительном страховании жизни можно прочитать здесь.