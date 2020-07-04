МТС Банк снизил процентные ставки по программам ипотечного кредитования — «Рефинансирование ипотеки» и «Ипотека в новостройке», сообщает пресс-служба кредитной организации.



Новая минимальная процентная ставка на «Рефинансирование ипотеки» составляет 7,6% годовых (снижение — 0,7 процентного пункта). Кроме того, банк запустил опцию «Кредитные каникулы», благодаря которой первые шесть месяцев клиент будет платить только проценты за пользование кредитом по ставке от 6,2%.

Рефинансировать можно ипотечные кредиты как сторонних банков, так и взятые ранее в МТС Банке. Сумма кредита — от 1 млн до 30 млн рублей сроком до 25 лет.

Новая минимальная процентная ставка по программе «Ипотека в новостройке» уменьшена до 7,4% годовых (снижение — 0,5 п. п.). Сумма кредита — от 500 тыс. до 25 млн рублей. Минимальная процентная ставка доступна при первоначальном взносе от 30% стоимости квартиры. При первоначальном взносе от 20% — ставка от 7,6%. В рамках акции с ГК «ANT Development» приобрести недвижимость можно по ставке от 4,5% годовых. Как уточняют в банке, акция действует и на апартаменты, на которые не распространяется действующая федеральная льготная программа ипотечных кредитов под 6,5% годовых.

Подать заявку на любой из ипотечных продуктов можно дистанционно, заполнив онлайн-анкету на сайте и отправив все необходимые документы на электронную почту ипотечному менеджеру. Присутствие в офисе банка необходимо только для подписания договора.

До конца лета банк упростит анкету для подачи заявки на ипотеку и предоставит возможность частичного или полного досрочного погашения ипотечных продуктов через мобильное приложение банка.

Размер годовой процентной ставки по всем программам устанавливается индивидуально по результатам рассмотрения кредитной заявки в зависимости от первоначального взноса и суммы кредита.