Президент России Владимир Путин подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками», сообщается на сайте Кремля.

«Поправки в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», вступают в силу 4 июля 2020 года», — говорится в подписанном президентом документе.

Федеральной службе охраны РФ предписано обеспечить официальное опубликование Конституции с внесенными в нее поправками на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru.

Напомним, президент подписал закон о поправках к Конституции в середине марта этого года, после того как их одобрили Госдума и Совет Федерации, а также парламенты всех регионов России. Вслед за этим Конституционный суд признал поправки соответствующими Основному закону страны.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции завершилось 1 июля. По данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 67,97%, поправки поддержали 77,92% проголосовавших (для вступления поправок в силу требовалось более половины голосов за, порог явки не установлен).



Как пояснялось, изменения посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

