Туристическое сообщество предложило отложить второе чтение в Госдуме законопроекта об электронной путевке и еще раз обсудить все параметры, чтобы новые нормы не затормозили восстановление отрасли после пандемии коронавируса. Об этом 3 июля сообщили представители профессиональных туристических объединений в ходе онлайн-конференции в ТАСС.

«Есть проблема, которая может отодвинуть восстановление отрасли, которая может существенно повлиять на работу участников рынка, — идея электронной путевки», — заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

По его словам, отрасль не против цифровизации и повышения прозрачности рынка, однако поправки к законопроекту об электронной путевке предусматривают с 1 января 2021 года новые взносы для туроператоров, а это станет дополнительным финансовым бременем для рынка в условиях кризиса. Второе чтение законопроекта назначено на 8 июля, и новые поправки не обсуждались с представителями туристической отрасли, подчеркнул Игнатьев.

«Мы предлагаем создать межведомственную рабочую группу на базе Ростуризма, где мы бы все вместе, [туристическим] сообществом — общественные объединения, представители бизнеса и связанных с нами смежных отраслей — могли представить свои предложения и замечания», — сказал глава РСТ.

Поправки к законопроекту предполагают создание наполняемого туроператорами гарантийного фонда, который, по словам директора ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко, дублирует уже существующие фонды персональной ответственности туроператоров и резервный фонд. Резервный фонд задействуется для эвакуации туристов из-за рубежа, а из фондов персональной ответственности выплачиваются компенсации туристам, напомнил Осауленко.

В свою очередь вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников считает, что принятие закона об обязательном использовании электронной путевки поможет снизить риски страховых компаний и, как следствие, позволит туроператорам сохранить свои страховки. Согласно его прогнозам, с учетом текущего состояния рынка около половины туроператоров рискуют потерять свою страховку уже к концу 2020 года.

«Страховщики хотят прозрачности, в противном случае страховать турпродукт будет невозможно. Электронная путевка поможет всем, кто хочет работать по правилам, в том числе осуществлять контроль за рынком. Если откладывать введение электронной путевки, мы к ней можем так и не прийти», — сказал Кожевников, добавив, что внедрение этой системы было бы логичнее отлаживать сейчас, пока рынок не активизировался.

Прозрачности, по его словам, хотят и сами туристы — это позволит сохранить их доверие после текущей сложной ситуации. Возможное увеличение цены для конечного потребителя пока оценивать рано, а вероятность того, что внедрение системы превратится в «заградительный барьер» для бизнеса, невелика, так как эти цифры будут тщательно прорабатываться правительством, считает Кожевников.

«Устанавливать стоимость за пользование системой «Электронная путевка» будет правительство РФ. Надеюсь, что с учетом большого внимания к развитию внутреннего туризма в России и отдельного нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса это не будет затратно и для бизнеса, и для нашего туриста», — резюмировал он.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова предложила в условиях пандемии коронавируса отложить запуск электронной путевки в России. В сложившейся ситуации ведомство выступает против любых инициатив, связанных с дополнительной финансовой и административной нагрузкой на сектор, которая, очевидно, на следующем шаге ляжет на плечи туристов, поясняла глава ведомства. По ее словам, в нынешней ситуации в первую очередь необходимы меры поддержки и восстановления отрасли.



Электронная путевка призвана защитить потребителей от недобросовестных компаний. Планируется, что она позволит клиентам отслеживать по номеру договора статус тура: поступили ли деньги от агента оператору, выписан ли авиабилет. Предполагается, что в случае невыполнения обязательств туроператором можно будет обращаться в фонд персональной ответственности компании при ассоциации «Турпомощь» с квитанцией электронной путевки. Система также должна обеспечить бесперебойный обмен информацией между Ростуризмом, Роспотребнадзором, фондом финансовых гарантий, ФНС, банками и страховыми компаниями, туроператорами, провайдерами туристических услуг.