Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Сбербанку России участвовать в финансировании крупных проектов в республике. Об этом он заявил в пятницу на встрече с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом, сообщает БелТА .

«Мы хотим, как в советские времена, составить перечень инновационных объектов, которые мы должны ввести в новой пятилетке. И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои. Я хотел бы с вами обсудить ряд этих проектов. Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас в финансировании больших объемов нашей экономики», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что ему приятно видеть Грефа в Минске в День независимости Белоруссии как человека, неравнодушного к развитию страны. «Я очень часто думаю о наших отношениях и начинаю задавать себе вопрос, как могло так случиться, что люди с относительно разными, не политическими даже, наверное, — экономическими взглядами могут вот так близко сойтись и даже дружить. Поэтому я, честное слово, рад нашим отношениям», — заметил Лукашенко.



«И поскольку у нас банковский этот вопрос вдруг возник, я начинаю сопоставлять и сравнивать. Недавно я публично сказал об этом, что есть же у нас российские банки, которые честно и порядочно работают», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко, в частности, отметил активную работу в Белоруссии Сбербанка России, который имеет большой портфель кредитных договоров, участвует в различных проектах.

Президент добавил, что Герман Греф на таких встречах всегда рассказывает о чем-то новом и перспективном, что потом внедряется и в Белоруссии. Одним из инновационных проектов, который уже реализован, глава государства назвал новый фонтан в Минске — подарок от Сбербанка России ко Дню независимости. «Мы уже их посмотрели в тестовом режиме. Очень нравится тем, кто это видел. Это действительно украшение нашей Беларуси. Я вам за это очень благодарен», — сказал Лукашенко.



БелТА напоминает, что в Белоруссии работает ОАО «БПС-Сбербанк», основным акционером которого выступает Сбербанк России (98,43% акций).