Аппетит россиян к обмену валюты растет по мере смягчения карантинных мер, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости. Ряд крупных банков отмечает существенный рост среднего чека по таким операциям на фоне отмены режима самоизоляции. Еще подрасти он может с открытием границ и началом международного авиасообщения, однако банки предупреждают, что больших сюрпризов тут ждать не стоит.

В Сбербанке вместе с тем существенных колебаний среднего чека не зафиксировали. «В июне текущего года средняя сумма одной обменной операции соответствует средней сумме аналогичной операции в период самоизоляции и превышает аналогичный показатель прошлого года на 60%», — сообщили в крупнейшем российском банке. Однако число операций по обмену валюты сейчас ниже показателей прошлого года. «При возобновлении активного туризма (международное авиасообщение) мы в первую очередь ожидаем роста числа операций. При этом средний чек, вероятно, будет возвращаться к привычным средним показателям», — считают в кредитной организации.

А вот у клиентов ВТБ средний чек подрос. Наиболее высокий средний чек наличной конверсии у клиентов ВТБ в Москве — почти 4 тыс. долларов. На втором месте Краснодар с суммой почти 2,3 тыс. и Санкт-Петербург — 2,2 тыс. «Средняя сумма операции по покупке наличной валюты, долларов и евро, в мае — июне 2020 года выросла до 2,1 тысячи долларов. В апреле-2020 она составляла 1,8 тысячи, в апреле — июне 2019-го — почти 1,3 тысячи», — подсчитали в ВТБ.

Средняя сумма операции по покупке безналичной валюты, долларов и евро, в банке тоже выросла и составила в мае — июне 5,2 тыс. против 5 тыс. в апреле и 4,5 тыс. в апреле — июне прошлого года. «По мере восстановления авиасообщения мы ожидаем роста оборота валютно-обменных операций», — прогнозируют в банке.

По данным банка «Русский Стандарт», в июне относительно мая средняя сумма операции по долларам выше на 12% (96 280 рублей). По сравнению с июнем прошлого года средний чек по долларам вырос более чем на 80%, а в мае 2020-го — на 65% относительно прошлого года (до 85 656 рублей). При этом средний чек обменной операции по евро в июне относительно мая текущего года на 11% выше (85 828 рублей). Относительно июня 2019-го он вырос более чем на 80%, а в мае 2020-го — на 85% относительно мая-2019 (до 77 287 рублей).



Тем не менее существенного роста среднего чека с появлением возможности выехать за рубеж в банке не ожидают. «Если несколько лет назад спрос на обмен валюты был весьма заметным, например в преддверии путешествий в другие страны, то сегодня, в эпоху повсеместного развития безналичных платежей и совершенствования карточных технологий, в наличной иностранной валюте за рубежом нет столь высокой необходимости. Поэтому вряд ли стоит ожидать резкого скачка валютно-обменных операций в конце лета», — уверены в банке.

По сравнению с прошлым годом Банк ДОМ.РФ фиксирует рост средней суммы одной операции в полтора раза. В случае открытия международного авиасообщения в банке ожидают дополнительного увеличения спроса на валюту. Кроме того, спрос на валюту, как правило, растет в конце года в связи с планированием поездок и желанием инвестировать часть полученных годовых премий в валюту, пояснил директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.

Средняя сумма одной операции по долларам США у клиентов Россельхозбанка — 2 750, по евро — 1 800. Изменения средней суммы одной операции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как и в период самоизоляции, носят незначительный характер, отметили в банке.

Валютно-обменные операции клиентов-физлиц Московского Кредитного Банка проходили в штатном режиме, без повышенного спроса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал директор инвестиционного департамента Сергей Капустин. Средняя сумма покупки в момент одной обменной операции тоже осталась на прежнем уровне и не превышала 500 долларов.

Средняя сумма обмена в Газпромбанке составляет около 2 тыс. долларов США. При этом она почти не меняется в зависимости от сезона. В банке пояснили, что есть месяцы повышенного спроса, когда увеличивается количество операций — традиционно это апрель, август и декабрь — в целом спрос на валюту зависит от волатильности на рынке и ожиданий клиентов.

В банке «Зенит» средняя сумма одной обменной операции по покупке валюты в долларах — 1 095, в евро — 836, а при продаже в долларах — 2 053, в евро — 1 703. Заместитель председателя правления банка Дмитрий Юрин полагает, что с открытием международного авиасообщения продажи валюты подрастут, но незначительно.

У крупнейшего банка Крыма, РНКБ, средний чек со смягчением карантинных мер, напротив, снизился: средняя сумма валютно-обменных операций в марте — апреле 2020 года составила 691 доллар и 439 евро, а в мае — июне 2020-го — 516 долларов и 419 евро соответственно. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2019 года он вырос в долларах США на 29%, а в евро снизился на 19%.