Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, регулирующий деятельность ломбардов в России (в частности, ограничивающий размер предельного займа). Так, размер максимального займа не должен превышать оценочную стоимость заложенной вещи. До 300 тыс. рублей будет увеличена предельная сумма оценки, обязательная для проведения торгов при реализации невостребованного имущества. Кроме того, предполагается объединение в одном документе залогового билета и индивидуальных условий займа.

Также вводится запрет на использование слова «ломбард» в наименовании юридических лиц, сведения о которых не внесены в госреестр ломбардов. Устанавливается, что юрлицо приобретает статус ломбарда со дня внесения Банком России сведений о нем в госреестр ломбардов и утрачивает статус ломбарда со дня исключения этих сведений из реестра. Ломбардам будут разрешены иные виды деятельности, в частности они получат право выступать в качестве банковского платежного агента и право сдавать в аренду недвижимое имущество. Закон предполагает продление времени работы ломбардов на три часа — до 23:00. Также для ломбардов вводится запрет на выдачу займов под залог недвижимости.

Для однозначной идентификации поднадзорных ЦБ организаций закон закрепляет требование к полному наименованию сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов с обязательным использованием слова «кредитный», а также вводятся ограничения в отношении иных юридических лиц по использованию наименований и сокращений кредитных потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций (МФО).

Сопутствующим законом вносятся поправки в Налоговый кодекс, устанавливающие госпошлину за внесение сведений о юрлице в государственный реестр ломбардов в размере 1,5 тыс. рублей, а также исключающие взимание госпошлины в размере 300 рублей за выдачу дубликата свидетельства о внесении сведений о юрлице в государственный реестр МФО взамен утраченного или пришедшего в негодность.