Рейтинговое агентство «Эксперт РА» представило первый обзор в рамках нового направления аналитики, посвященного, в частности, международным финансам и инвестициям. Как отмечается в материале «Американский госдолг больше не актив № 1» , западный рынок госдолга был тихой гаванью для инвесторов на протяжении десятков лет, однако в последнее время система начала давать сбой: из-за резкого роста дефицита бюджетов многих западных государств инвесторы все чаще начали сомневаться в отсутствии рисков при вложениях в некогда надежные активы.

В отличие от европейского госдолга, гособлигации США все еще котируются с положительной доходностью, констатируют аналитики. Однако, по их словам, в реальности вложения в эти бумаги не дают инвестору возможности заработать. «Реальная доходность гособлигаций США со сроками погашения от трех месяцев до пяти лет при инфляции в 1,9% была отрицательной последние 10 лет. Реальную положительную доходность имели только 10- и 30-летние облигации благодаря номинальной доходности в 2,4% и 3,2% соответственно», — отмечается в обзоре.

Инфляционные ожидания, закладываемые рынком на 30-летний горизонт, снизились с 1,8% зимой 2020 года до 1,6% на текущий момент (на 10-летний — до 1,3%). При этом доходность 30-летних облигаций составляет сейчас 1,5% (10-летних — 0,7%), что, как указывают в «Эксперт РА», не дает инвесторам надежды заработать. «Зимой доходность 30-летних облигаций составляла 2,2—2,4%, что еще позволяло рассчитывать на реальную доходность хотя бы в 0,4—0,6%, но и такой результат теперь уже недостижим», — добавляют эксперты.

Они обращают внимание на то, что по итогам 2019 года долг федерального правительства США составил 650% от доходов бюджета (или 105% от ВВП): это один из самых высоких показателей в мире, и он в разы больше установленных международными институтами предельных значений. При этом госдолг США практически не имеет шансов сократиться из-за серьезного кризиса в экономике в 2020 году, полагают аналитики.

«Если правительство США продолжит поддерживать свою экономику на всех фазах цикла в ближайшее десятилетие, то и при экономическом росте в среднем в 2,5% уровень долга будет приближаться к уровню долга в Японии. В этой стране долговая проблема не имеет даже теоретического решения, что признавало ее руководство, а вся пирамида госдолга держится за счет околонулевой процентной ставки и финансирования дефицита бюджета пенсионными накоплениями», — комментирует ведущий методолог агентства «Эксперт РА» Антон Прокудин.

«Страны, эмитирующие резервные валюты и эталоны долгового качества, тоже меняются, но это долгий процесс. В истории уже бывали примеры, когда могущественные государства постепенно теряли свои позиции, но их облигации продолжали быть основой мировых финансовых рынков, такие как Нидерланды и Великобритания. Даже если рынок воспринимает такую перспективу как маловероятную, к ней нужно относиться серьезно», — отмечает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах.



Существенный дефицит федерального бюджета США, который в этом году может достигнуть 20% ВВП и оставаться на высоком уровне в последующие год-два, будет приводить к избыточному предложению новых государственных облигаций, рассуждают эксперты. «Crowding out effect (эффект вытеснения — уменьшение частных инвестиций, вызванное ростом государственных расходов и, как следствие, ростом государственных заимствований и процентной ставки) в таком случае приведет к опустошению рынка в 2020 году, исключив практически любые заимствования корпоративным сектором на рынке, что ударит по экономике», — заключают они.

«Санкционная политика американского государства также вносит свои коррективы: реальным риском для российских инвесторов становится вероятность ареста актива или адресного отказа от обслуживания долга», — добавляют в «Эксперт РА».

