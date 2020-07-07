Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,35% и составил 2 825,21 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,06% до отметки 1 247,83 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 3,54%, «АЛРОСы» — на 0,71%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,14%, «Газпрома» — на 0,78%, Сбербанка — на 1,17%.

К вечеру вторника отечественный рынок ценных бумаг чуть снижается, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее мнению, индекс Мосбиржи консолидируется возле 2 827 пунктов и может закрепиться пока в рамках 2 810—2 835 пунктов.

«Каждый новый заход наверх для рублевого индекса дается все сложнее, потому что фундаментальная основа выглядит так себе», — говорит аналитик.

Индекс РТС завис около 1 248 пунктов и способен двигаться в пределах 1 240—1 260 пунктов.

«Рынок, конечно, смотрится разбалансированным и волатильным за счет обилия реакций на совершенно относительные новости. Рубль который день играет в канатоходца, нефть то чуть отрастает, то снова падает в цене, тема коронавируса именно сейчас не пугает, но все выглядит как-то очень шатко. В результате инвесторы слегка продают, но не расслабляются и очень внимательно следят за развитием ситуации», — комментирует эксперт.