Верховный суд России уже в этом году намерен внести в Госдуму законопроект о распространении института уголовного проступка в УК РФ на экономические преступления. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ.

В феврале этого года Лебедев предложил распространить институт уголовного проступка на преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономики, совершенные впервые и не связанные с применением насилия. «В целях реализации этого предложения в ВС РФ ведется подготовка проекта федерального закона, который будет внесен в Госдуму в этом году», — сказал председатель ВС РФ.

Он добавил, что внесенный ранее законопроект, предусматривающий введение в УК РФ института уголовного проступка, сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.