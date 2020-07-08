Обрабатывающая промышленность РФ в июне, по предварительным данным, может показать спад на 6%. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Совете Федерации.

«В первом квартале обрабатывающая промышленность прибавила 3,8%, а в апреле она уже просела на 10%, в мае — на 7,2%. По предварительным данным, в июне снижение составит порядка 6%. Точная цифра будет в середине месяца», — сказал он.

Мантуров подчеркнул, что падение могло бы быть более глубоким, но избежать этого помогли реализованные правительством меры поддержки.

Мантуров допустил спад в промышленности на 8,6% по итогам года Сокращение по итогам года в обрабатывающих производствах может составить 13,2%.

«Особо хотел бы отметить поддержку системообразующих организаций. Это 1 335 предприятий, из которых 568 — в периметре ведения Минпромторга. Все они получили доступ к льготным кредитам на пополнение оборотного капитала. И на сегодня компании «обработки» привлекли по данному механизму уже более 75 миллиардов рублей», — отметил Мантуров.



Как ранее сообщал Росстат, объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года сократился на 9,6% в годовом выражении. За январь — май показатель снизился на 2,4%.