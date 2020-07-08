Весной 2020 года активность киберпреступников выросла, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время онлайн-конференции Сбербанка по кибербезопасности Cyber Polygon. Более 90% атак проводятся с использованием методов социальной инженерии.

«Этой весной мы наблюдали рост активности киберпреступников. Более 90% успешных атак проводятся с использованием методов социальной инженерии. Мошенники атакуют нас фишинговыми письмами и используют технологии подмены номера, стремясь застигнуть граждан врасплох», — сказал глава Кабмина. Он отметил, что госорганы в сотрудничестве с российскими компаниями в области информационной безопасности проводят активную работу по информированию людей о рисках и угрозах кибербезопасности.

«Для предотвращения глобальной «пандемии киберпреступности» мы должны объединить усилия всего международного сообщества», — добавил Михаил Мишустин.