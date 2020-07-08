Совет Федерации одобрил федеральный закон, вносящий изменения в Трудовой кодекс в части предоставления гарантий работнику в связи с ликвидацией организации. Об этом сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

Согласно документу, работодатель будет обязан сохранить средний месячный заработок в течение двух месяцев на период трудоустройства работника после увольнения, а при положительном решении органа службы занятости — предоставить пособие за третий месяц, отмечается в сообщении Совфеда.

«За последнее время в условиях новых вызовов ситуация на рынке труда серьезно изменилась и потребовала от государства принятия срочных и безотлагательных мер по поддержке занятости и сохранению доходов граждан. По последним данным, в июне число безработных составило 4,5 миллиона человек, увеличившись за несколько месяцев на полтора миллиона», — отметила, комментируя принятие закона, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

Принят закон о дополнительных гарантиях для работников, уволенных при ликвидации организации Принятым законом устанавливается, что в заявлении, представляемом в регистрирующий орган в связи с ликвидацией юридического лица, должно быть подтверждено то, что произведены все выплаты, предусмотренные российским трудовым законодательством для увольняемых в этой связи работников.

В условиях новых вызовов ситуация на рынке труда серьезно изменилась и потребовала от государства принятия срочных и безотлагательных мер по поддержке занятости и сохранению доходов граждан, подчеркивают в СФ.



«Многие компании были вынуждены прекратить свою деятельность, и работники не смогли получить положенные им пособия. С вступлением в силу нового закона предприятие не будет ликвидировано до тех пор, пока уволенные сотрудники не получат все причитающиеся выплаты. Принятые меры значительно усиливают трудовые гарантии», — добавила вице-спикер СФ.

