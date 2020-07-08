Россияне смогут получить деньги за несостоявшиеся туры не ранее чем через год и только в том случае, если их не устроят альтернативные варианты, предложенные туроператором, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ранее премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому авиакомпании получили право предлагать пассажиру ваучер, им можно воспользоваться в течение трех лет.

Выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва», Ломидзе напомнила, что турист может отказаться от вариантов замены несостоявшегося тура и потребовать деньги. При этом она уточнила, что вернуть эти средства получится не ранее чем через год.

«Сначала вам предложат тур на то же направление, в тот же город и в похожие даты. Май на декабрь поменять не предложат, а предложат май следующего года либо сентябрь. Если вас это не устраивает, то дальше вы обговариваете с авиакомпанией в пределах этой суммы, что они могут предложить в качестве альтернативы. Если вас не устраивает ничего из того, что они предложат, то дальше вам должны вернуть деньги. Это произойдет по истечении почти года», — пояснила представитель АТОР.