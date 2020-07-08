Инфляция в России в июне составила 0,2%, а с начала текущего года — 2,6%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Росстата .

«В июне 2020 года по сравнению с маем 2020 года индекс потребительских цен составил 100,2%, по сравнению с декабрем 2019 года — 102,6% (в июне 2019 года — 100%, по сравнению с декабрем 2018 года — 102,5%)», — указано в релизе ведомства.

По сравнению с июнем 2019 года цены выросли в июне 2020-го на 3,2%, а за первое полугодие по сравнению с январем — июнем 2019-го — на 2,8% (годом ранее соответствующие приросты составили 4,7% и 5,1% соответственно), следует из материалов Росстата.



В пятничных материалах Центробанка дается оценка, согласно которой рост цен в мае 2020 года с поправкой на сезонность составил около 4% в пересчете на год.

Как ранее сообщал Росстат, в мае этого года инфляция составила 0,2%, а по сравнению с аналогичным месяцем 2019-го — 3%.

В девяти субъектах РФ прирост потребительских цен составил 0,5% и более. В наибольшей степени в Еврейской автономной области — 0,8%, Кировской и Тверской областях — 0,7%, в связи с удорожанием продуктов питания на 1,0—1,8%. В Москве цены выросли за месяц на 0,4%, в Санкт-Петербурге — не изменились (с начала года — прирост цен составил 2,3% и 2,5% соответственно).



В июне существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало увеличение цен на крупы и бобовые. Заметно выросли цены на гречку — на 3,2%. Подорожание на 5% и более отмечено в 19 субъектах РФ, самое значительное — в Магаданской (на 9,3%) и Калужской (на 9,1%) областях.

Существенное снижение цен отмечено на отдельные виды плодоовощной продукции: на лимоны — на 29,4%, помидоры — на 23,2%, огурцы — на 15,0%, лук репчатый — на 14,2%, чеснок — на 13,3%, капусту белокочанную — на 6,6%, бананы — на 3,1%. Вместе с тем наблюдался рост цен на картофель — на 21,1%, яблоки — на 14,8%, свеклу — на 5,4%, морковь — на 5,9%, апельсины — на 3,0%, виноград — на 2,4%.



В целом продукты питания подорожали на 0,2% по сравнению с маем 2020 года и на 4,2% по сравнению с июнем 2019-го.



В июне из непродовольственных товаров наиболее значительно подорожало газовое моторное топливо — на 19%. Увеличение цен зафиксировано в 64 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области), на 19,8% и более — в 17 субъектах.



Вместе с тем снизились цены на отдельные виды медицинских товаров и медикаментов.