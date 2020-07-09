Банки попросили ЦБ о возможности идентифицировать юрлиц по видеосвязи, а также создать интегрированный с базой ФНС портал для получения информации об уже открытых счетах компаний, пишут «Известия» . ДелоБанк (группа СКБ-Банка) направил заявку в регулятивную «песочницу» ЦБ на пилотирование сервиса по дистанционному принятию на обслуживание клиентов, в частности юрлиц, рассказал представитель банка. По его словам, удаленная идентификация с применением технологий распознавания лиц в видеопотоке, электронных документов вкупе с экспертной оценкой повысит доступность финансовых продуктов и сервисов для всех категорий клиентов. Готовность участвовать в пилоте по дистанционному открытию счетов юрлиц и ИП с помощью удаленной идентификации выразил также БКС Банк. Там пояснили, что удаленно подтвердить личность потенциальный клиент мог бы либо по видеосвязи, либо подавая запрос на открытие счета с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) или личного кабинета на сайте ФНС.

В пилотной группе по идентификации юридических лиц по видеосвязи состоит и банк «Зенит», сообщили в кредитной организации. Промсвязьбанк также разрабатывает предложение по развитию удаленной идентификации клиентов с использованием видео- и конференц-связи, оно будет направлено в ЦБ. Сервис позволит снизить издержки банков, увеличить рентабельность бизнеса и сделать тарифы более выгодными, отметили в Московском Кредитном Банке и подчеркнули, что нововведение затрагивает регулирование персональных данных, в том числе биометрических.

ЦБ: банки почти не открывают счета для соцвыплат по видеосвязи Распространение коронавируса и вынужденная самоизоляция граждан заставила ЦБ отступить от одного из своих основных принципов антиотмывочного закона и разрешить в некоторых случаях открытие счета новым клиентам без визита в офис банка.

В ЦБ сообщили, что не комментируют конкретные проекты, поступающие на рассмотрение в регулятивную «песочницу». В целом же с момента ее открытия в ЦБ пришла 51 заявка на пилотирование инновационных финансовых сервисов, завершено 11 экспериментов. Большинство проектов, поступающих на рассмотрение в регулятивную «песочницу», связано с использованием цифровых прав и применением технологии распределенных реестров. Много инициатив также касается цифровизации финансовых услуг, отметили в Центробанке.

Еще одна инициатива, предлагаемая БКС Банком, — портал, интегрированный с базой ФНС для предоставления информации по открытым или закрытым счетам клиентов, рассказали в банке.

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По словам экспертов, инициативы по объединению баз данных ЦБ и ФНС, как и идентификация юрлиц по видеосвязи, несут ряд киберрисков — могут появиться новые каналы инсайдерских утечек информации о клиентах. Также при видеоидентификации мошенники смогут прибегнуть к технологиям создания цифровых масок дополненной реальности, которые сейчас можно повсеместно встретить в соцсетях, и выдать себя за представителя компании, отметили эксперты.