Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект об инициативном бюджетировании на муниципальном уровне.

Документ устанавливает правовые основы для внесения проектов инициативного бюджетирования (инициативных проектов), а также порядок работы с ними местных органов власти, говорится в пояснительной записке. Согласно законопроекту, инициативный проект должен содержать постановку проблемы, имеющей приоритетное значение для жителей муниципального образования (или его части), описание ожидаемых результатов реализации, предварительный расчет расходов и планируемые сроки реализации. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в течение 30 дней со дня его внесения, указывается в проекте.

Во втором чтении в законопроект внесли около 40 поправок, большую часть которых разработал Кабмин РФ. В частности, ими устанавливается, что порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения, а также проведения конкурсного отбора инициативных проектов на территории городов федерального значения может определяться законами соответствующих субъектов РФ. Также уточняется перечень инициаторов таких проектов. «С инициативным проектом вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта», — перечисляется в одной из поправок.

Как ранее пояснял один из авторов законопроекта сенатор Олег Мельниченко, бюджетирование заключается в распределении части средств местных бюджетов на основании инициатив жителей и под их контролем. Подобный институт пока не закреплен в федеральном законодательстве, однако на региональном уровне он развивается с 2001 года, отмечал он. По данным разработчиков документа, сейчас в 68 регионах реализуются 193 практики народного бюджетирования. При этом только в 24 субъектах РФ они осуществляются вне региональных программ.

Принятие проекта закона, подчеркивал Мельниченко, направлено на реализацию поручения главы государства довести за три года долю распределения местных бюджетов с участием населения до 5%.