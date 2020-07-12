Уровень владения цифровыми навыками в России заметно ниже в сравнении с показателями большинства европейских стран. Такие данные представил Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Показатели рассчитаны в соответствии с методологией Eurostat на основе данных официальной статистики за 2019 год.

В период социальной изоляции, отмечается в исследовании, многие процессы перешли в онлайн, что предполагает наличие у граждан определенного набора компетенций для работы с информацией и программным обеспечением, коммуникации и решения проблем в цифровой среде.

Выяснилось, что лишь у 12% наших сограждан цифровые навыки развиты выше базового уровня. Для сравнения: в среднем в 28 странах Евросоюза такой уровень демонстрирует треть взрослого населения, половина жителей Нидерландов и Финляндии, 49% — Великобритании и Дании.

Двумя из 22 проанализированных в рамках исследования цифровых навыков россияне владеют чуть лучше, чем в среднем в Европе. Оба связаны с общением: 59% россиян пользуются социальными сетями (57% по ЕС-28) и 55% относительно регулярно совершают онлайн телефонные или видеозвонки (52% по ЕС-28).

Четверть россиян (24%) владеют цифровыми навыками на базовом уровне, 39% — на уровне ниже базового, у 2% цифровые навыки отсутствуют, 22% не могли их проявить, так как не использовали Интернет в последние три месяца на момент проведения исследования.

Уровень владения цифровыми навыками заметно ниже у россиян средних и старших возрастных групп (от 45 лет), являющихся основой рабочей силы страны. Для ускорения цифровизации экономики важно сделать более доступными программы повышения компьютерной грамотности взрослых.