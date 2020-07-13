Президент РФ Владимир Путин потребовал продолжить «обеление» и повышение прозрачности экономики страны. Путин также потребовал продолжать расчистку нормативной базы от устаревших норм и правил во всех сферах.

На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства отметил, что правительство уже перевело около трети действующих норм и правил в строительной отрасли в разряд рекомендаций. «Поддерживаю! Но хочу сказать: такую расчистку обязательно нужно вести дальше, по всем направлениям экономической жизни», — сказал Путин.

Он в целом потребовал продолжать работу по улучшению делового климата.