Уровень безработицы в России в июне может составить 6,3%, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Он напомнил, что, согласно плану восстановления экономики, к концу 2021 года уровень безработицы должен быть не выше 5%, то есть войти в «приемлемую, безопасную зону». Белоусов подчеркнул, что это ключевой индикатор исполнения плана.

«В начале 2022 года и реальные доходы [населения], и объем ВВП по стране в целом должны уже превысить соответствующий уровень 2019 года», — добавил он.

Первый вице-премьер также заявил, что российская экономика к 2023 году или раньше может достичь роста в 3% ежегодно. «Обеспечение темпов роста выше мировых — на 3% и более ежегодно — этот ориентир ставился многократно, он полностью сохраняет актуальность сегодня. Достижение таких темпов роста возможно уже в 2023 году и даже ранее», — сказал Белоусов. «Но в длительной перспективе сохранение такой траектории развития требует запуска инвестиций с максимальной локализацией производства оборудования. Во-вторых, перехода экономики на новую технологическую базу. В-третьих, кадрового обеспечения, в-четвертых, структурного реформирования институтов экономики», — добавил он.

Путин: в России удалось не допустить драматичного роста безработицы Как отметил президент, такой рост безработицы произошел в некоторых странах.

По словам Белоусова, число занятых в малом и среднем предпринимательстве в России к концу 2021 года должно восстановиться до 20 млн человек, а в перспективе — до 25 млн человек. Для этого предполагается «создать максимально комфортную для пользователей систему поддержки на основе личных кабинетов, где предприниматель мог бы решить практически все свои задачи: от регистрации, уплаты налогов, финансовой помощи и консультаций до поддержки в получении кредитов и сбыте продукции». Белоусов уточнил, что такой системы в РФ пока нет, однако технические возможности позволяют ее поэтапно создать и внедрить. Это может быть сделано на базе реестра МСП, который ведет Федеральная налоговая служба.

Также предполагается создать механизм акселерации компаний МСП, нацелить налоговые, финансовые, инфраструктурные инструменты, сказал Белоусов. В числе других задач, по его словам, резко снизить барьеры входа в бизнес для начинающих предпринимателей.