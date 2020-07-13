Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что ключевым вопросом станет продление мер поддержки по ипотеке, об этом он сообщил на заседании президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам под председательством президента России Владимира Путина.

«В апреле по объему выдачи ипотеки мы упали на 40%, но оперативно у вас на совещании вы поддержали строительство и развитие ипотеки. В результате этого в первом полугодии мы физически перевыполнили показатель прошлого года на 5%, а в денежном выражении — на 14%. Мы одной такой эффективной мерой смогли не только остановить падение, но и увеличить показатели выдачи по сравнению с прошлым годом. Поэтому считаю, что в нашей работе ключевым вопросом будет продление мер [поддержки] по ипотеке», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что благодаря мерам поддержки ипотеки в экономику пришло порядка 1,4 трлн рублей, что фактически позволило спасти строительство от остановки.

Программа ипотеки с господдержкой была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина и заработала в конце апреля. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября, ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. Позднее Путин предложил распространить программу на покупку нового жилья стоимостью с 3 млн до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — с 8 млн до 12 млн.