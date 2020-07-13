Большинство опрошенных россиян (63%) поддерживают инициативу о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для граждан с доходами больше 5 млн рублей в год. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ ).

Называемые причины поддержки: богатые должны платить больше (30%), средства пойдут на помощь детям, социальные нужды, благотворительность (19%), это справедливое решение (14%), большая разница между богатыми и бедными (11%).

Согласно опросу, о решении повысить ставку НДФЛ до 15% на доходы физлиц, превышающие 5 млн рублей в год, информированы в разной степени три четверти россиян (73%). Из них 32% заявили о высокой степени осведомленности. Каждый четвертый (27%) опрошенный ВЦИОМ впервые услышал о повышении ставки НДФЛ.

Один из десяти опрошенных ВЦИОМ скорее не поддерживает решение (12%), среди них выше доля тех, кто впервые услышал о повышении ставки (21%). Среди причин отсутствия поддержки данного решения чаще всего называли усложнение жизни простых людей (29%), и без того высокие налоги (23%, об этом сообщали чаще те, у кого, по их оценкам, плохое материальное положение), а также выражали мнение, что повышение налога ничего не изменит (17%, вновь доля выше среди тех, у кого, по их оценкам, плохое материальное положение).



Каждый пятый (22%) заявил о своем безразличии к решению о повышении ставки НДФЛ.

Мнения о разумности повышения налога с 13% до 15% разделились. Для 41% россиян данная мера достаточна, для трети россиян (31%) — недостаточна (доля среди хорошо информированных выше — 47%), для 12% скорее избыточна (доля выше среди тех, кто впервые услышал о мере).

Говоря о последствиях для страны от повышения НДФЛ с 13% до 15% для людей с годовым доходом выше 5 млн рублей, практически треть россиян заявили о положительном эффекте (28%), о нейтральном — 24%, об отрицательном — 19%. Затруднились ответить 34% россиян. В качестве положительных последствий россияне указывали на увеличение государственного бюджета, увеличение денежного потока на благотворительность, социальные нужды и пенсии. В качестве отрицательных последствий называли рост цен и то, что бедные станут жить еще беднее.

Ранее в обращении к россиянам президент Владимир Путин предложил увеличить ставку подоходного налога для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей в год. С 1 января часть дохода, превышающая эту сумму, будет облагаться НДФЛ по ставке 15%, а не 13%. По словам главы государства, это позволит выручить порядка 60 млрд рублей в год. Эти деньги направят исключительно на лечение детей с орфанными заболеваниями.

