Банк «Уралсиб» увеличил максимальную сумму кредита в рамках программы ипотечного кредитования с господдержкой (программа «Ипотека 6,5%»), сообщает пресс-служба кредитной организации.



Максимальная сумма кредита для приобретения квартиры в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области теперь составляет 12 млн рублей. Для покупки жилья в других городах и регионах — 6 млн рублей.

Оформить ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. При сумме кредита от 5 млн рублей ставка составляет 5,99%. Минимальный размер обязательного первоначального взноса — 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Банк принимает также средства социальной субсидии и/или материнского (семейного) капитала при наличии.

Подача заявки возможна с предоставлением минимального пакета документов: паспорта гражданина РФ и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).