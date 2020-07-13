Президент России Владимир Путин призвал активнее действовать в процессе цифровизации экономики РФ. На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства отметил, что в этой сфере надо создавать условия, действовать решительнее, чтобы Россия была глобально конкурентоспособна.

«Если мы будем сидеть на одном месте ровно и ничего делать не будем, то так и будет вокруг нас хлюпать болото, так и не избавимся от избыточных административных барьеров — ни в строительстве, ни в других отраслях. Нужно двигаться здесь активнее, активнее и еще раз активнее», — сказал он.

По словам президента, «здесь нечего бояться, хотя понятно, что могут быть какие-то выпадающие доходы бюджета». «Но мне кажется, что надо смелее идти на это, и тогда мы расширим горизонт нашего развития, решим проблемы, связанные с повышением производительности труда и ростом экономики в целом, создадим новую структуру нашей экономики», — добавил он.

Путин отметил, что определенные планы у правительства в этой сфере есть, они должны быть реализованы, «нужно выстраивать новые горизонты работы по этому направлению».