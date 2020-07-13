Каждый четвертый держатель банковских карт в России (27% респондентов) находится в группе риска и может стать жертвой мошенников: они готовы сообщить посторонним те данные банковских карт, которые сообщать нельзя, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ. Хотя бы одна банковская карта есть у 82% россиян, чаще всего это карты для получения заработной платы (50%), реже — дебетовые (32%) и кредитные (20%), а также социальные карты (27%).

Треть владельцев карт в России (31%) сталкивались с мошенничеством. У них пытались узнать конфиденциальные данные карты по телефону и просили предоставить данные для денежного перевода. Также держатели карт получали сообщения или письма с вирусами или вредоносными ссылками, сообщения о подтверждении или отмене операций по карте, которые они не совершали. Большинство держателей карт (96%) отметили, что в результате попыток мошенничества в отношении своих банковских карт не понесли финансовых потерь.

В России составлен портрет финансово грамотного человека Женщины в целом более финансово грамотны, чем мужчины.

Чаще других атакам мошенников подвергались жители Москвы и Санкт-Петербурга (37% против 31% в среднем по стране), россияне в возрасте от 25 до 34 лет (35%), люди, занимающие руководящие посты (41%). Реже о попытках мошенничества сообщали люди старшего возраста (26% против 31% в среднем среди возрастных групп).

Часть данных карты безопасно сообщать, например, сотруднику банка: это шестнадцатизначный номер карты, имя и фамилия держателя карты. Срок действия карты, а также трехзначный код с обратной стороны карты передавать никому нельзя. Только 10% россиян, имеющих банковские карты, дали верные ответы на вопрос о том, какие данные карты можно сообщать сотруднику банка. Большинство россиян (63%) не готовы передавать никакие данные карт по телефону.