Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина опровергла возможность деноминации, Банк России не рассматривал такой вариант. Об этом она сообщила, выступая в Совете Федерации.

«Никаких деноминаций, денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке все и с номиналами, и с набором банкнот, и никаких причин у нас что-то менять нет. Люди всегда могут воспользоваться и наличными, и своими средствами в банках. Никаких изменений, ограничений в этой части мы не рассматриваем и не планируем», — заявила она.

Также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала разговоры о возможной деноминации рубля абсолютной провокацией. «Я считаю, что это абсолютная провокация каких-то недобросовестных людей. Тем не менее сейчас очень активно в обществе, в сетях обсуждается вопрос возможной деноминации. Это, конечно, очень тревожит людей. Безусловно, тревожит бизнес», — сказала Матвиенко на заседании совета по развитию финансового рынка в Совфеде.