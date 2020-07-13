Банки могут столкнуться с нехваткой капитала и необходимостью в докапитализации после отмены регуляторных послаблений, связанных с пандемией, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Объем недосозданных резервов сравнялся с величиной избыточного капитала в банковской сфере. Это не критический момент, но этот риск растет», — отметил Кудрин на заседании совета по развитию финансового рынка в Совете Федерации.

«Мы должны понимать, что после смягчения регуляторных требований в какой-то момент придется выходить из этой зоны и давать реальные оценки тем рискам, которые есть у кредитного портфеля, тем самым банки могут встретиться с нехваткой капитала… и потребуется докапитализация банков, или санация, или ликвидация», — добавил глава Счетной палаты.

Напомним, в связи с пандемией Центробанк ввел ряд регуляторных послаблений для банков. Среди прочего ЦБ разрешил временно не досоздавать резервы при реструктуризации кредитов потерявших доход заемщиков.