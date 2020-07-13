Продление мер господдержки по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых на длительный срок может стать финансовой пирамидой для федерального бюджета, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев на заседании совета по развитию финансового рынка в Совете Федерации.

«Когда рынок (недвижимости. — Прим. ред.) останавливается, надо просто дать что-то такое, чтобы позволить и строителям достроить, и людям реализовать свои планы, которые были у них на этот год. Но это, на наш взгляд, ни в коем случае не может носить характер долгосрочной меры, которая будет оказывать системную поддержку. Во-первых, это будет финансовая пирамида для федерального бюджета, потому что риски федерального бюджета очень высоки», — сказал он.

При этом Моисеев не исключил, что рыночные ставки по ипотеке могут снизиться до уровня льготных. «В принципе, это вполне реалистично, что люди в конце концов смогут получить 6,5% без господдержки в ближайшие годы», — подчеркнул замминистра.

Глава Комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что правительству было направлено обращение с просьбой продлить программу льготной ипотеки под 6,5%. «По примеру 2015—2016 годов, на мой взгляд, можно было бы еще на год продлить действие этого инструмента для того, чтобы поддержать и граждан, и строительную отрасль», — добавил Аксаков на заседании в Совфеде.