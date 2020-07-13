Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал низкую стабильность, доминирование крупных государственных институтов и узкий круг финансовых инструментов главными рисками на финансовом рынке РФ.

«Один из ключевых факторов — это стабильность рынка. Мы находимся на 120-м месте в мире. Если национальная валюта снижается в два раза или инфляция выходила из-под контроля, то очевидно, что в финансовом секторе очень много рисков», — сказал Кудрин в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

«Один из факторов нашего низкого положения — доминирование крупных государственных институтов. Один из факторов — узкий круг финансовых инструментов, в основном это облигации и банковские кредиты», — отметил Кудрин.