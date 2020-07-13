«Национальная Фабрика Ипотеки» (бренд «Ипотека24») снижает ставки по ряду кредитных программ как на покупку жилья на вторичном рынке, так и под залог имеющейся квартиры, следует из релиза финучреждения.

Ставки снижены на 1% в зависимости от типа программы и «варианта дохода» заявителя. По обновленным стандартам можно оформить кредит во всех офисах присутствия «Фабрики Ипотеки».

«По условиям кредитования можно приобрести квартиру по ставке от 8,49% годовых, минимальная сумма кредита — от 500 тысяч рублей, максимальная сумма кредита — до 10 миллионов рублей. Если квартира приобретается с учетом средств материнского капитала или субсидии на первый взнос, то накопление собственных средств клиента не требуется. Также в рамках стандартов «Ипотека24» можно использовать федеральные и региональные целевые субсидии на жилье», — отмечается в сообщении.

Обновления программы и снижение ставок коснулись и «залоговых» кредитов. По таким программам можно получить средства по ставке от 10,49% годовых в сумме до 10 млн рублей: на различные потребительские и бизнес-цели, на погашение других кредитов и объединения их в один со сниженной ставкой.

Кредит оформляется под залог имеющейся квартиры. По данным кредитам возможно ускоренное одобрение заявки и проведение регистрации сделки в электронном формате в срок от одного дня.