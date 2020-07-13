Повышение цен на услуги связи мобильного оператора Tele2 затронуло только 5% тарифов, по большей части оно составило 6% от среднего чека абонента. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании, комментируя намерения ФАС возбудить дело из-за необоснованного повышения тарифов.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на ФАС сообщал, что ведомство не получило в установленный срок от Tele2 информацию об исполнении предупреждения в связи с повышением тарифов на связь во время пандемии. В течение десяти дней с момента истечения срока, установленного для выполнения предупреждения, ФАС имеет право возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

По заверениям компании, в настоящее время Tele2 не имеет возможности исполнить предупреждение ФАС в установленный двухнедельный срок, поскольку в соответствии с полученным предупреждением регулятора оператор продолжает сбор дополнительных материалов, подтверждающих увеличение расходов, необходимых для оказания услуг связи.

ФАС может расследовать повышение цен у Tele2 По словам юристов, Tele2 грозит штраф в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

«Все открытые для подключения и переходов тарифы Tele2 остались неизменными. Незначительные корректировки затронули ряд архивных планов — всего около 5% тарифов, абонентская плата на которых не менялась с 2018 года. Размер пересмотра зависит от конкретного тарифного плана, но на большинстве тарифов он составил 6% от среднего чека абонента и не превысил 50 рублей», — пояснили в компании.

При этом в Tele2 подчеркнули, что стремятся к тесному и конструктивному диалогу с ФАС по вопросу повышения цен на некоторых архивных тарифах и выражают готовность представлять в антимонопольный орган любые документы, которые будут способствовать выработке взаимопонимания по указанному вопросу. «Важно отметить, что одним из ключевых дифференциаторов Tele2 на рынке по-прежнему остается принцип value for money — лучшее соотношение цены и качества», — отметил представитель компании.