Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому крупные торговые онлайн-площадки с 1 ноября этого года будут обязаны принимать к оплате карты «Мир», говорится в сообщении нижней палаты парламента. Изменения планируется внести в действующий закон «О защите прав потребителей».

Сейчас карту «Мир» обязаны принимать продавцы, у которых годовой объем выручки товаров превышает 40 млн рублей. Сами агрегаторы продавцами не считаются.

Порог выручки для приема карт «Мир» снизится до 30 млн рублей На рассмотрение Думы документ планируется вынести 14 июля.

С 1 марта 2021 года предусмотрено снижение до 30 млн рублей порога выручки, при достижении которого для продавцов и агрегаторов работа с национальной платежной системой станет обязательной. А с 1 июля 2021 года указанный порог будет снижен до 20 млн рублей.