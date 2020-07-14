Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому крупные торговые онлайн-площадки с 1 ноября этого года будут обязаны принимать к оплате карты «Мир», говорится в сообщении нижней палаты парламента. Изменения планируется внести в действующий закон «О защите прав потребителей».
Сейчас карту «Мир» обязаны принимать продавцы, у которых годовой объем выручки товаров превышает 40 млн рублей. Сами агрегаторы продавцами не считаются.
На рассмотрение Думы документ планируется вынести 14 июля.
С 1 марта 2021 года предусмотрено снижение до 30 млн рублей порога выручки, при достижении которого для продавцов и агрегаторов работа с национальной платежной системой станет обязательной. А с 1 июля 2021 года указанный порог будет снижен до 20 млн рублей.