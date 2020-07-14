Правительство РФ рекомендовало Промсвязьбанку (ПСБ) не выплачивать дивиденды за 2019 год для обеспечения кредитования компаний ОПК, следует из распоряжения Кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Минфину России и Росимуществу при подготовке проекта директив представителям интересов Российской Федерации для участия в заседании наблюдательного совета, а также при формировании позиции акционера — Российской Федерации в публичном акционерном обществе «Промсвязьбанк» не предусматривать выплату дивидендов за 2019 год в целях обеспечения кредитования оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации», — говорится в распоряжении.

Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через созданный ЦБ РФ Фонд консолидации банковского сектора. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу.