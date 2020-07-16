Россияне старше 60 лет стали реже обращаться за микрозаймами, доля их заявок на заемные средства снизилась за II квартал на 0,9 процентного пункта до 4,1%, говорится в исследовании микрофинансовой организации MoneyMan, которое есть в распоряжении РИА Новости.

«Во II квартале относительно I квартала доля заемщиков старше 60 лет сократилась с 4,3% до 3,5%. Уменьшилось и количество поданных ими заявок: если в I квартале их доля в процентном соотношении от общего числа составляла порядка 5%, то во II квартале она снизилась до 4,1%», — выяснили аналитики.

Также за II квартал уменьшилась и средняя сумма займа у пожилых клиентов — на 7,6% до 4 250 рублей. Эксперты отмечают, что для заемщиков данной категории характерно отказываться от займа в рамках увеличенного лимита, они берут сумму, строго равную изначально запрашиваемой, несмотря на готовность кредитора выдать средства в большем объеме.

Уменьшение спроса россиян старшего возраста на микрозаймы можно объяснить тем, что в условиях экономической нестабильности они сохраняют независимость от общей конъюнктуры за счет наличия «гарантированного дохода» в виде пенсии, считает гендиректор компании Ирина Хорошко. Кроме того, во II квартале в ряде регионов на фоне самоизоляции для пенсионеров были введены дополнительные выплаты.

«Наконец, специфика коронакризиса на время вывела из игры офлайн-участников рынка МФО, а пожилые люди, как известно, часто предпочитают в соответствующих вопросах физическое взаимодействие», — добавила она.

Банк России в среду сообщил, что МФО во время действия ограничительных мер из-за коронавируса начали ужесточать политику по выдачам займов, что предотвратило рост закредитованности граждан. При этом, по данным регулятора, в июне спрос на небольшие займы восстановился практически до докризисного уровня.