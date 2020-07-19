Хоум Кредит Банк запустил новый квест для клиентов, которые оформят кредит на покупку товара или услуги в магазинах — партнерах банка. Квест состоит из пяти заданий. Те, кто успешно с ними справятся, получат денежный приз — 2 тыс. рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Сообщение с предложением поучаствовать в квесте придет в виде СМС. Игровые задания будут приходить через push-уведомления в приложении «Хоум Кредит». Все задания квеста связаны с использованием продуктов и сервисов банка. Например, клиенту предложат скачать мобильное приложение «Хоум Кредит» и лайкнуть любую понравившуюся сторис. За каждое успешно выполненное задание будет выплачено вознаграждение. Чем сложнее задание, тем больше сумма награды», — говорится в релизе.

На выполнение всех заданий клиенту дается месяц. Не обязательно выполнять каждое: если клиент пропустил срок выполнения одного задания, не беда, можно сразу делать следующее. Чем больше выполненных заданий — тем выше выигрыш.

«Это уже второй квест, который проводит наш банк. Геймификация в клиентских коммуникациях — это очень удачная механика: клиент тестирует продукты и сервисы и получает за это денежный приз. А банк лучше узнает предпочтения клиента (например, за счет лайка в сторис) и может подстраивать под него будущие предложения так, чтобы они были наиболее подходящими», — комментирует директор департамента по работе с клиентской базой Хоум Кредит Банка Сергей Исаев.