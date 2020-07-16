Банк России не видит рисков возникновения пирамиды в связи с увеличением Минфином объемов заимствований через выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ), сказал заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин в интервью агентству Reuters .



«ОФЗ покупает широкий круг инвесторов. Те проектировки госдолга, которые есть сейчас, у нас не вызывают беспокойства, но считаем важным возвращение к бюджетному правилу затем. Пирамида — это вообще не про нас. Тема пирамиды даже гипотетически может возникать, когда нужно все время наращивать заимствования для обслуживания предыдущих долгов. Это возникает при принципиально другом уровне госдолга», — сказал он и добавил, что текущие проектировки госдолга не вызывают беспокойства у регулятора.

Заботкин отметил, что Россия в отличие от многих других стран вошла в текущий глобальный экономический кризис с низким уровнем государственного долга, что дает пространство для бюджетного стимулирования экономики без угрозы для бюджетной устойчивости.

Кроме того, добавил он, последние заявления правительства подтверждают, что бюджет вернется к параметрам, предписанным бюджетным правилом, если и не в 2021-м, то точно в 2022 году.





