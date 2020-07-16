Президент РФ Владимир Путин заявил, что глубина вызванного пандемией кризиса в России оказалась очень серьезной, а его негативные последствия — ощутимыми для граждан. По его словам, самая главная задача экономической политики страны — восстановить уровень занятости.

«Глубина кризиса оказалась очень серьезной, а его негативные последствия — ощутимыми для граждан», — сказал он на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Глава государства подчеркнул, что потребительский спрос растет уже на 3,8% и превышает докризисный уровень февраля.

По словам президента, Россия приняла верные решения по борьбе с коронавирусом, хотя без проблем и срывов не обошлось. Все предыдущие планы страны в жизненно важных отраслях должны исполняться, несмотря на кризис, отметил он.