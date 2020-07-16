Задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена, и для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая возможности федерального бюджета, заявил президент России Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Он добавил, что для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая, конечно же, возможности федерального бюджета.

По его словам, на рынке труда сохраняются сложности, безработица в России подросла и еще остается высокой, в центрах занятости зарегистрированы около 3 млн человек. «Но вместе с тем, и уже обращал на это внимание коллег из правительства, на рынке труда все еще сохраняются сложности. Да, конечно, у нас безработица подросла в гораздо меньшем объеме, чем в некоторых других странах, но все-таки она подросла», — сказал Путин, отметив, что многие предприятия, компании вернулись к нормальному режиму работы.

Путин оценил точечные решения по поддержке экономики Объемы, охват, масштабы поддержки граждан, бизнеса во время эпидемии стали для России беспрецедентными, сказал президент.

Президент отметил, что, когда власти подняли планку выплат по безработице, «многие из тех людей, которые и раньше не работали по ряду обстоятельств, не приходили в соответствующие службы за этими средствами, — когда они выросли, люди туда пришли». «Но все-таки это показывает реальную обстановку на рынке труда, показывает, что они до сих пор остаются без работы», — сказал он.

Президент отметил, что важно и дальше сохранить ответственную бюджетную политику, чтобы четко балансировать и наращивать устойчивость системы госфинансов.