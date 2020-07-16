Пенсионный фонд России (ПФР) начал оформлять СНИЛС на детей, родившихся 15 июля и позже, автоматически, без подачи заявления. Соответствующий сервис реализован на портале «Госуслуги», сообщили в пресс-службе ПФР.

В фонде отметили, что после появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра отдела ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на едином портале госуслуг (ЕПГУ).

«Таким образом, те семьи, в которых с середины июля появится ребенок, получат информацию о номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме», — сказал глава ПФР Максим Топилин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ. За первые сутки работы сервиса, который был введен в эксплуатацию 15 июля, в личный кабинет мам на ЕПГУ доставлена информация о СНИЛС 5 300 детей, отметили в ПФР.

«Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители», — уточнили в ведомстве.